Da una vetrina a 28 negozi | tra Lego e sogni vince il Kidult

DA UN SINGOLO NEGOZIO situato al primo piano di un palazzo nel centro di Ancona a una catena di 28 punti vendita sparsi in mezza Italia, con un giro di affari di circa 20 milioni di euro. Ne ha fatta di strada Dadi e Mattoncini, azienda specializzata in giochi da tavolo e Lego, punto di riferimento di un settore in continuo divenire ma che sta regalando grosse soddisfazioni, nonostante la pervasività dell’odierna ‘digitalizzazione’. Dadi e Mattoncini è un brand di proprietà della Giocabene Srl, di cui Michele Veroli (nella foto in basso) è socio e amministratore delegato. Veroli, cosa c’è alla base di questo successo imprenditoriale? "Va precisato che il nostro è un segmento all’interno di un settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da una vetrina a 28 negozi: tra Lego e sogni vince il Kidult

In questa notizia si parla di: lego - vetrina - negozi - sogni

Da una vetrina a 28 negozi: tra Lego e sogni vince il Kidult; Tutto ciò che sappiamo su LEGO shop; Lego Store: apre a Milano il più grande negozio d'Italia. Tutte le info per l'11 novembre.

Da una vetrina a 28 negozi: tra Lego e sogni vince il Kidult - DA UN SINGOLO NEGOZIO situato al primo piano di un palazzo nel centro di Ancona a una catena di 28 punti vendita sparsi in mezza Italia, con un giro di affari di circa 20 milioni di euro. Secondo msn.com

Lego falsi in vetrina: via subito al sequestro - Il Resto del Carlino - In un negozio di Fogliano erano messe in vendita minfigures senza certificazione CE e con il finto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it