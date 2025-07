Tour de France 2025 tappa di oggi Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy | orari tv percorso favoriti Previsti addirittura 8 GPM!

Dopo due giornate dedicate ai velocisti, in occasione della festa nazionale transalpina, spazio ad una decima tappa entusiasmante al Tour de France 2025. Da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Il percorso parte subito con il GPM dello Châtel-Guyon (4,1 km al 6,3% di pendenza media) che anticipa lo Sprint Intermedio di Durtol. Da qui i corridori affronteranno in sequenza altri tre GPM di seconda categoria: CĂ´te de la Baraque, CĂ´te de la Charade e CĂ´te de Berzet. Le difficoltĂ altimetriche non sono finite qui; negli ultimi 50 chilometri si incontrano in ordine: Col de Guery, Col de la Croix e Col de la Croix Saint-Robert prima dell’arrivo finale sul Mont-Dore (3,3 km all’8% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy: orari, tv, percorso, favoriti. Previsti addirittura 8 GPM!

