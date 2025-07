Dazi La Ue apre alla trattativa

Il giorno dopo il grande shock dei dazi al 30% minacciati da Donald Trump, a Bruxelles (il che significa nelle cancellerie europee) la parola d’ordine e l’approccio prevalenti si possono sintetizzare in wait-and-see: aspetta e vedi. E, nel frattempo, l’Ue prepara le contro-tariffe e tratta fino all’ultimo giorno utile. Che è, in definitiva, il senso delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen: "Estenderemo la sospensione delle contromisure". Niente rappresaglia, dunque, almeno per il momento. Fino al primo agosto il negoziato continuerà , con l’obiettivo di arrivare a un accordo che disinneschi una guerra commerciale senza esclusione di colpi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi La Ue apre alla trattativa

La Cina apre il dialogo con gli Usa sui dazi: i primi colloqui in Svizzera dal 9 al 12 maggio - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non è finita ma dopo un mese di escalation delle tariffe doganali a seguito della decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi alle importazioni cinesi negli Usa, le due superpotenze cominceranno a dialogare.

Borse asiatiche in rialzo: Cina apre a negoziati con gli Stati Uniti sui dazi - Borse asiatiche ai massimi da più di un mese dopo che la Cina ha aperto alla possibilità di trattare con gli Stati Uniti a patto che dimostrino di essere "pronti a correggere le loro pratiche sbagliate e annullare i dazi unilaterali ".

Dazi, la Cina apre a piccole esenzioni ma si prepara «agli scenari peggiori» - «Non è in corso nessuna consultazione o negoziato sui dazi». Lo aveva detto giovedì, lo ha ribadito ieri il portavoce del ministero degli esteri cinese.

Buongiorno da #Agorà Estate. Piantendosi in missione in Libia con Ue, respinti da Bengasi. Trump attacca Putin, oggi Zelensky da Mattarella. Trattativa Trump-Europa sui dazi, allarme agroalimentare. Commenta qui la puntata #AgoraRai Vai su Facebook

++ Meloni: Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affronti Vai su X

Dazi La Ue apre alla trattativa; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Trattativa sui dazi, Trump avverte: L'Ue ci sta trattando bene, lettera entro due giorni.

Dazi, l’idea di un pre-accordo come Londra. I contatti tra Roma e gli alleati europei - Il governo italiano incassa con soddisfazione la retromarcia della Commissione europea: i contro- Secondo ilmessaggero.it

Trump all'Ue: "Dazi al 30%". Von der Leyen: "Doppio binario, trattative e contromisure. Negoziamo" - Meloni: "L'Ue ha la forza per far valere le proprie ragioni" “Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Scrive msn.com