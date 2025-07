Il percorso di Alberto Matano e il suo legame con La Vita In Diretta

“Quell’audio lo puoi buttare nella spazzatura”, “Noi facciamo il nostro lavoro”: scintille in diretta tra Roberta Bruzzone e Alberto Matano - Durante “ La Vita in Diretta” di giovedì 15 maggio, è andato in scena uno scontro acceso tra Alberto Matano e Roberta Bruzzone.

FESTIVAL DELLA TV, ALBERTO MATANO: “IO A DOMENICA IN? MARA È L’EREDE DI MARA!” - Il nostro Luca Germanò si trova a Dogliani, dove si sta tenendo il Festival della Tv. Sono presenti numerosi volti della televisione italiana.

La vita in diretta: scontro infuocato tra Alberto Matano e Roberta Bruzzone sul caso Pierina Paganelli - Scontro verbale tra la criminologa e il giornalista a La Vita in Diretta durante il focus sul caso Paganelli.

Mentre la Rai sta ristrutturando i suoi palinsesti, Carlo Conti si fa da parte e Alberto Matano si prepara ad una stagione ricca di novità. Conti, noto per il suo ampio e amato repertorio, lascia uno dei suoi format più iconici per dedicarsi alla prossima edizione del Vai su Facebook

Alberto Matano, news e carriera del giornalista televisivo; Wanda Nara ha smesso di rispondere a Pasquale La Rocca dopo Ballando: “L’ho chiamata diverse volte”; Alberto Matano si sposa con Riccardo: Zia Mara celebra le nozze.

Le lauree prestigiose di Alberto Matano: cosa ha studiato il giornalista - Il percorso accademico che ha trasformato Alberto Matano in uno dei volti più autorevoli della televisione italiana. Da ilsussidiario.net

Matano, è ancora tempo per me di 'Vita in diretta' - È l'avvertimento, fermo ma cortese, che fa subito Alberto Matano ai giornalisti con cui dialoga prima di salire sul palco de Il libro possibile, ... ansa.it scrive