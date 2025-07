Due morti in attesa della verità Slitta ancora l’esito della perizia sull’incidente di Fabio Castelli

Slitta per la terza volta l’esito della perizia cinematica in incidente probatorio per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che a luglio dell’anno scorso è costato la vita a due centauri in viale Battisti. A ottobre la giudice per le indagini preliminari Elena Sechi ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco con i consulenti nominati dai difensori dell’indagata di omicidio stradale plurimo, un’automobilista milanese di 53 anni e i difensori delle parti civili, i familiari delle due vittime. A morire sulla strada furono Fabio Castelli, monzese di 55 anni, direttore amministrativo delle scuole parrocchiali San Biagio a Monza e insignito del Giovannino d’oro alla memoria, e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

