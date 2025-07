Aimag in Hera i tormenti del Pd Rivolte ed epurazioni nella Bassa Che grana per il futuro segretario

Da oggi nei Consigli comunali della Bassa e di Carpi inizia la discussione sul contestato accordo tra l’azienda servizi pubblici Aimag ed il colosso bolognese Hera, cui verrà ceduto a quest’ultimo il controllo della multiutility mirandolese. Il passaggio che vede una insolita alleanza tra sindaci di centrodestra e sindaci di centrosinistra, capitanati rispettivamente da Letizia Budri (di area Lega) e Marika Menozzi (Pd), e benedetta dai rispettivi vertici provinciali, sta sta diventando un percorso minato. Soprattutto per il Pd della Bassa, dove la scelta di appoggiare l’accordo definito nel gennaio di quest’anno tra i Cda di Aimag ed Hera, incoraggiato dal via libera dei sei sindaci incaricati dai 21 Comuni soci della multiutility mirandolese, detentori del 65% delle quote azionarie, sta scatenando ribellioni e crisi di coscienza inaspettate per un partito solitamente monolitico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario

In questa notizia si parla di: aimag - hera - bassa - tormenti

Partnership Aimag-Hera, assemblea pubblica con i cittadini - L’amministrazione comunale di Carpi invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica di presentazione e confronto sul percorso di partnership industriale tra Aimag Spa ed Hera Spa.

Consulenze private favorevoli all'accordo Aimag-Hera, ora tocca al Consiglio Comunale - Dopo il deposito dei due pareri “pro veritate” sull’accordo, uno giuridico e l’altro economico-finanziario, è prevista, nei prossimi giorni, la pubblicazione degli atti relativi all’operazione ed entro il mese di giugno, sarà avviato l’iter per l’approvazione in Consiglio comunale.

Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario.

Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario - Da oggi nei Consigli comunali inizia la discussione sull’accordo contestato. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Mirandola, il Pd: ‘Aimag ceduto a Hera, domani si consuma l’irreparabile’ - Politica: ‘Questa cessione già da subito sarà un problema per la legittimità degli affidamenti diretti del servizio rifiuti e del servizio idrico’ ... Scrive lapressa.it