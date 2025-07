Zendaya florence pugh e sydney sweeney | chi sarà la prossima bond girl?

le prossime attrici candidate a interpretare la bond girl. Nel contesto della futura produzione del 26esimo film della saga di James Bond, si sta concentrando l’attenzione sulla scelta della nuova Bond Girl. La produzione, affidata ad Amazon MGM Studios, è impegnata nella selezione dei volti che accompagneranno il nuovo interprete di 007. Tra i nomi più discussi emergono alcune attrici di grande talento, considerate papabili per ricoprire questo ruolo iconico. le candidate principali per il ruolo di bond girl. Al momento, i nomi più quotati sono: Zendaya: nota per il suo coinvolgimento nel franchise Euphoria, ha già collaborato con il regista Denis Villeneuve nella saga di Dune. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zendaya, florence pugh e sydney sweeney: chi sarà la prossima bond girl?

007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan - Rosamund Pike ha ricordato l'imbarazzante provino per la Bond Girl Miranda Frost di 007 - La morte può attendere e quando ha fatto la ceretta a Pierce Brosnan con i capezzoli finti.

Caterina Murino, l'ex-Bond Girl incinta a 47 anni: "Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina" - L'attrice era stata una delle Bond Girl apparsa nel corso di Casino Royale, il primo film della saga con protagonista Daniel Craig Caterina Murino è incinta.

L'ex Bond Girl Caterina Murino incinta a 47 anni - L'ex Bond Girl Caterina Murino è incinta: a 47 anni l'attrice sarda aspetta il primo figlio con il suo compagno, l'avvocato francese Édouard Rigau.

007 – Zendaya, Florence Pugh e Sydney Sweeney tra le papabili "Bond girl"

