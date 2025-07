Il modello cooperativo per le nuove sfide

METTERSI ASSIEME con risposta alla complessitĂ . Nasce da questa esigenza, che diventa strategia il Consorzio Innova, un consorzio di imprese specializzato nei principali settori dell'edilizia, dell'impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario. Innova nasce per riunire le professionalitĂ di un insieme di aziende storiche del panorama edilizio ed artigiano bolognese e fonda le proprie basi sull'atto di affitto dell'azienda tra il Consorzio Innova ed il Consorzio Unifica, storico Consorzio di imprese, nato dalla fusione per incorporazione tra Cipea, Cariiee e Coeda, finalizzato a massimizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate negli anni da quest'ultimo.

Passeggiate progettanti, un modello di democrazia. Il riconoscimento al Consorzio di Bonifica - In questi giorni l'Ecomuseo del Casentino ha promosso alcune iniziative per ricordare la Resistenza, fra i quali la mostra permanente nel paese di Moggiona.

Rifiuti, Piunti (Conou): “Modello del nostro Consorzio eccellenza mondiale” - (Adnkronos) – “Un punto di partenza fondamentale è il modello. Oggi si parla di Made in Italy, ma questo nostro modello italiano del Consorzio, senza fine di lucro, il sistema di responsabilità estesa del produttore funziona benissimo e fa sì che il Consorzio degli oli minerali in Italia abbia il record in Europa.

Il modello cooperativo per le nuove sfide; Consorzio Innova, i conti. Oltre tre milioni di utile; CGBI innova vertici e strategie. Sul tavolo oltre 130 milioni di euro di investimenti programmati per la rivoluzione verde e la costruzione di 25 impianti di biometano agricolo in cinque anni.

Il modello cooperativo per le nuove sfide - Il Consorzio Innova, fondato sulle basi del modello cooperativo, è fortemente radicato sul territorio emiliano romagnolo e si pone come "modello di cooperazione" per affrontare insieme i nuovi scenari ... Lo riporta msn.com

Per Innova fatturato record. E volano anche i ricavi - IN SOLI NOVE ANNI il Consorzio Innova è cresciuto tantissimo, radicandosi nel territorio emiliano romagnolo, dove è nato, ma ... Come scrive msn.com