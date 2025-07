Auto prende fuoco la grande paura Giovane donna salvata dalle fiamme

Soccorsi mobilitati in forze, ieri mattina a Sant’Ilario d’Enza, dopo che un’ auto è finita fuori strada, per poi incendiarsi. E’ accaduto verso le 9 in via Piacentini a Sant’Ilario d’Enza. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con l’autoinfermieristica, insieme al personale dell’ elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dello schianto. Accanto alla vettura, una Nissan, è stata trovata la conducente, una giovane donna, in stato di choc. Dalle sue prime parole raccolte dai soccorritori, sembrava che in auto ci fosse un’altra persona con lei. Ma attorno non si vedeva nessun altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto prende fuoco, la grande paura. Giovane donna salvata dalle fiamme

