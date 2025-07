L’economista De Romanis | Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli Usa

Trump ha fatto la sua mossa. Ma quali sono i suoi obiettivi? "Il presidente americano vuole, essenzialmente, tre cose: piĂą reddito con i dazi, reindustrializzare il paese spingendo le aziende a produrre negli Usa, e un riequilibrio della bilancia commerciale e del disavanzo – risponde Veronica De Romanis, economista della Luiss e della Stanford University, grande esperta di conti pubblici e di politiche europee –. Ma, in tutti e tre i casi, i dazi non sono la soluzione. I maggiori incassi derivanti dai dazi non comporteranno un riequilibrio della bilancia commerciale, perchĂ© i beni importati non caleranno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’economista De Romanis: "Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli Usa"

In questa notizia si parla di: economista - romanis - dobbiamo - ridurre

Nell’ultima puntata di Economia in Quark Veronica De Romanis, Alessandro De Nicola e Giampaolo Galli discutono della (in)sostenibilità dei dazi USA al... Vai su Facebook

L’economista De Romanis: Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli Usa; George Simion, in testa al primo turno delle elezioni in Romania: «Putin e la Russia? Sono criminali; Dazi di Trump, ancora 48 ore. De Romanis: “L’Europa dovrà reagire subito”.

L’economista De Romanis: "Dobbiamo ridurre la dipendenza dagli Usa" - Il nostro spirito è cooperativo "Ma il tycoon tratta la Ue come un unico stato. Lo riporta quotidiano.net

Manovra, parla l’economista De Romanis: “Macché Milei, acqua ... - MSN - Bisogna dare a chi ha bisogno e ridurre la spesa per ridurre le tasse in modo strutturale». Come scrive msn.com