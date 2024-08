Spari in piazza nella notte a Napoli 27enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo una prima e sommaria ricostruzione sarebbe stato colpito da un proiettile vagante ilgià noto alle forze dell’ordine finito la scorsanell‘Pellegrini dicon una ferita all’addome. La vittima, che malgrado la prognosi riservata non è in pericolo di vita – è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale grazie al quale le è stata estratta l’ogiva dall’ addome. I carabinieri – entrati in azione dopo la segnalazione giunta dall’– hanno scoperto che ilera stato ferito mentre si trovava in zonaMercato. Durante i controlli, eseguiti in diversi punti tradel Carmine eMercato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 12 bossoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagniaStella.