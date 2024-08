Schlein non si smentisce mai | risposte evasive sul caos a sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 agosto 2024) La pausa estiva è finita non solo per Giorgia Meloni. Salvo alcune esternazioni sui social contro il caporalato e a favore del salario minimo, per denunciare lo sfregio del murale dedicato alla pallavolista Paola Egonu, o ricordare i morti di Marcinelle e quelli della strage nazista a Sant’Anna di Stazzema, la numero uno del Pd, Elly, si è presa anche lei una lunga pausa in questa estate rovente. Ieri è ritornata a farsi viva. Lo ha fatto dal palco della Festa dell’Unità ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena. Ma chi si aspettava dalla leader dei democratici una parola chiara sul duello in corso tra il leader del M5S, Giuseppe Conte, e il numero uno di Italia viva Matteo Renzi, con il primo fermo sul veto al secondo ad entrare a far parte della coalizione progressista per battere le destre – vedi le Regionali in Liguria – sarà rimasto deluso.