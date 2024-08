Quando e a che ora chiude calciomercato estivo 2024 | programma e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mancano poche ore alla fine della sessione estiva di. Rispetto all’anno scorso, oltre alla data di chiusura (passata dal 31 al 30 agosto) cambia anche l’di fine. Non più alle ore 20:00 come accaduto negli ultimi periodi, ma le squadre avranno tempo fino alla mezzanotte del 30 agosto: l’è stato prolungato per arrivare alle 23:59, dopo di che i contratti non saranno più accettati e bisognerà rimandare tutto alla sessione invernale. Stesse date anche per Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, mentre ci sono delle differenze per quanto riguarda il resto dei campionati. Ad esempio, in Arabia Saudita il mercatorà il 2 settembre.e a che oraSportFace.