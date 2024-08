Quali sono le sostanze tossiche e pericolose rilevate sui vestiti di Shein 

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’analisi di Oko-test ha preso in esame 21 capi di abbigliamento di Shein, per diverse fasce d’età: cinque per le donne, quattro ciascuna per gli uomini, adolescenti e neonati. Inoltre, hanno analizzato anche un paio di scarpe per ogni fascia d’età, dai neonati agli adulti. La conclusione è stata che la maggior parte dei prodottinon supera il test, risultando contaminata dachimiche, tra cui antimonio, dimetilformammide, piombo, cadmio, ftalati vietati, naftalene e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). “Solo un terzo degli articoli esaminati riesce ad arrivare a malapena al voto di sufficiente o adeguato”, si legge sul sito.lescoperte neidi Shein e qual’è il pericolo Nel dettaglio in un test di laboratorio l’antimonio è stato rilasciato da un abito per neonati in una soluzione che simulava il sudore.