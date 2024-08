Pm | Tempi non lunghi per caso Verzeni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 9.22 "Abbiamo delle ragioni per essere moderatamente ottimisti di arrivare innonalla soluzione del. Ma in questo momento,vi prego,lasciateci lavorare". Così al Corsera la procuratrice aggiunta di Bergamo, Rota. "Ci stiamo muovendo su più fronti", aggiunge. Sharon, 33 anni, è stata accoltellata a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Si cerca l'arma del delitto. Un ciclista è stato ripreso nella strada e nei minuti del delitto: lo stanno cercando. Non esclusa la pista del balordo.