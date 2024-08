Paolini-Putintseva in tv | data orario canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Yulianel match valido per ildegli US. Dopo la battaglia contro Andreescu all’esordio, l’azzurra ha beneficiato del ritiro di Pliskova, costretta ad alzare bandiera bianca dopo soli tre punti. Arriverà dunque riposata all’impegno contro la kazaka, allenata dall’italiano Matteo Donati e reduce da due bei successi ai danni di Noskova e Wang. Jasmine scenderà in campo con i favori del pronostico – e non potrebbe essere altrimenti visto che è la giocatrice con più vittorie (17) a livello Slam nel. Non potrà però permettersi di sottovalutare una rivale ostica come, sconfitta nell’unico precedente (Portorose 2021). PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 31 agosto alle ore 17:00 italiane sul Louis Armstrong.