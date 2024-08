Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Woods vince con una fuga da lontano Roglic recupera tanto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Michaelha vinto la tredicesimadelladi Spagna, che proponeva l’arrivo in quota al Puerto de Ancares. Il canadese si è imposto con unada, riuscendo a distanziare i compagni dell’attacco di giornata: lo svizzero Mauro Schmid, lo spagnolo Marc Soler, l’olandese Sam Oomen, il belga Wout van Aert, l’olandese Gijs Leemreize. Primozha attaccato quando mancavano sei chilometri all’attivo e ha tramortito la maglia rossa Ben O’Connor, prima di distanziare gli altri avversari di punta come gli spagnoli Enric Mas e Mikel Landa e l’ecuadoriano Richard Carapaz. La classifica generale è stata così ridisegnata in apertura del fine settimana della seconda settimana.