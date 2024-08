Omicidio di Sharon | Scelta a caso dal 31enne poteva accoltellare uno di noi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Terno d’Isola. Nessun movente, se non l’impulso di uccidere, tanto da uscire di casa con quattro coltelli presi dal ceppo della cucina di casa. Il presunto killer fermato nella notte dai carabinieri, unitaliano originario della Costa d’Avorio, avrebbe incrociatoVerzeni per strada e l’avrebbe accoltellata, prima al torace e poi tre volte alla schiena. “essereessere chiunque di noi”, dicono gli inquirenti. Ancora prima, ha fatto sapere il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota in una conferenza stampa, l’omicida avrebbe minacciato con un coltello due minorenni. “L’appello – dice il magistrato rivolgendosi a due ragazzi – è a presentarsi in caserma”, per raccontare quanto successo. “Sapevamo di essere sulla pista giusta, ma avevamo bisogno di tranquillità – prosegue il pm Rota -.