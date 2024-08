Inter-Cremonese Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Domani alle ore 14.30 giocherà l’la sua terzaufficiale dicontro la. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale scelta per il match. ARBITRO(sabato 31 agosto ore 14.30) Arbitro: Enrico Gemelli (Messina). Assistenti arbitrali: Antonio Aletta (Avellino), Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale (1:) ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati