Il Maradona lo aspetta Lukaku è pronto a prendersi la scena

Tempo di lettura: 2 minutiRomeluè finalmente approdato a Napoli, e al suo primo allenamento con la squadra azzurra ha subito dimostrato di essere in una condizione fisica straordinaria,a fare la differenza sin dal primo minuto. Nonostante i mesi di trattative che lo hanno tenuto lontano dal campo di allenamento del Chelsea, il bomber belga non ha mai smesso di lavorare su se stesso, mantenendo un livello di preparazione impeccabile grazie alla guida di Antonio Conte. Il tecnico salentino, che conosce molto bene 'Big Rom' dai tempi della loro avventura all'Inter, ha elaborato per l'attaccante un programma di allenamento su misura, pensato per mantenere il belga in perfetta forma. Il piano di Conte non è stato un semplice insieme di esercizi, ma un regime rigoroso cheha seguito alla lettera, senza mai concedersi pause.