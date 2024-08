Governo Salvini | nel vertice di oggi messi da parte temi divisivi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – Nella odierna riunione dei leader del centrodestra sono statida. Lo ha affermato il vicepremier Matteo, segretario della Lega, in collegamento video con la kermesse “La Piazza” di Affaritaliani,.it, in corso a Ceglie Messapica (Br). “C’è stato un agosto – ha spiegato – che su alcunici ha visto su posizioni diverse, penso all’immigrazione, allo Ius soli, allo Ius scholae. Però la priorità è il programma diche è la nostra bibbia, l’unità del centrodestra e andare avanti per i tre anni che ci mancano di legislatura senza una sbavatura, realizzando quanto gli italiani si aspettano da noi”. “Abbiamo sgomberato il campo daiche ci dividono e parlato deiche gli italiani che mi fermano mi chiedono di portare avanti: stipendi tasse e pensioni”, ha rivendicato il leader della Lega.