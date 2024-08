Francesco Cavestri torna a Milano il 1º Settembre

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 30 agosto 2024), dopo il sold out registrato al Blue Note die a Piano City, ricon un evento speciale tra musica e cinema per la seconda edizione di ”LE SERE DEI MERCANTI”, con un concerto (a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), organizzato da Ponderosa Music Art, che anticipa la proiezione del film “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi.chiuderà il 1°con il suo trio la rassegna “Le Sere dei Mercanti”, organizzata ogni anno in Piazza dei Mercanti (dietro Piazza Duomo) da Anteo– Spazio Cinema, in apertura alla proiezione del film C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi.sarà il protagonista dell’ultimo concerto della rassegna, inaugurata il 1° luglio da Paolo Jannacci.