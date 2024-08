F1 Mercedes Wolff | Antonelli sorprendente L’incidente? Dinamica sfortunata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “si è scusato con noi per i danni alla macchina, ma oggi abbiamo visto che abbiamo più problemi a frenarlo che a renderlo più veloce. Perché quello che abbiamo visto in un giro e mezzo è semplicemente“. Così Totoin conferenza stampa ha commentato il debutto di Andrea Kimisulla, avvenuto nelle prove libere 1 di Monza, prima delavvenuto dopo appena una decina di minuti: “È stata una, un peccato perché aveva un’ora per girare. Sono cose che possono capitare, fa parte del lavoro. Non abbiamo ancora deciso quando sarà di nuovo al volante in Fp1 ma credo in Messico”. Infine, sul futuro dell’italiano,ha concluso: “Siamo pronti a investire nel suo futuro. Questi momenti si verificheranno e continueranno a verificarsi anche l’anno prossimo”. F1: “