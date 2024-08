È morto Julian Ortega Rodriguez l’attore spagnolo era al mare ed è annegato | aveva 41 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 30 agosto 2024) È41all’età di 41. Il decesso risale alla scorsa domenica ma è stato ufficializzato solamente nelle ultime ore dal sito Unión de Actores y Actrices che scrive: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace”. Il sito Hola.com rivela chesi trovava sulla spiaggia di Zahora, a Barbate (Cadice), nel sud della Spagna, quando, per motivi ancora da chiarire, èdurante un bagno inè andato in arresto cardiaco, mentre i paramedici avrebbero tentato, invano, di rianimarlo per oltre 30 minuti.