Duchesca | sorpreso con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 38enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Spaccio dinel centro di Napoli: arrecon precedenti, trovato in possesso di metanfetamine, marijuana e hashish; complice in fuga gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico VIIdue soggetti che, in cambio di denaro, hanno ceduto qualcosa ad alcune persone che si sono poi allontanate frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato non senza difficoltà uno dei due prevenuti trovandolo in possesso di 16 pasticche di metanfetamine del peso di circa 7 grammi, 10 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 7 stecche di hashish del peso complessivo di circa 24 grammi; il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.