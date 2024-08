Crosetto ' Kiev non ci contesta nulla sull' uso delle armi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Non abbiamo discusso col ministro della Difesa ucraino Umerov di possibili obiettivi in territori russo". Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoa Bruxelles per il Consiglio informale, rispondendo a una domanda sul tema della rimozionerestrizioni. "Quello che posso dire è che gli ucraini non hannodare all'Italia in proposito: il giudizio che ci interessa è quellopersone che sono in difficoltà , non di altri", ha aggiunto. "Tutto quello che gli ucraini ci hanno richiesto gli è stato dato", ha detto ancora.