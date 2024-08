Chris Martin dei Coldplay spunta a sorpresa per strada per cantare il nuovo singolo We Pray | delirio tra i passanti e i fan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Instancabili, non solo il tour mondiale ma anche il tempo per lanciare il“We“. È uscito infatti l’inedito che vede la band collaborare con la rapper britannica Little Simz, la star nigeriana dell’afrobeats Burna Boy, il fenomeno r&b palestinese-cileno Elyanna e l’argentina Tini. Ma non è tutto perchécon la sua immancabile chitarra è apparso aper le strade di Dublino per presentare il brano davanti ae fan rimasti attoniti, increduli e felici al termine della performance inaspettata. “We” è il secondo brano estratto dall’imminentealbum della band, “Moon Music”, in uscita il 4 ottobre. L’album stabilisce nuovi standard di sostenibilità, con ogni lp realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco). È già disponibile per il pre-ordine su EcoCD, EcoRecord lp e digitale.