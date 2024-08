Castelfidardo è tempo di Rocville | musica street food e divertimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un evento sotto il segno della luna, uno spettacolo di dieci ore aperto a tutti con un fine nobile e numeri da capogiro. Conto alla rovescia per, che torna stasera a offrire un esplosivo condensato di& fun a cura del circolo San Rocchetto. Dalle 17 fino a tarda notte l’area di via Verdi si trasformerà in un villaggio allestito con un palco dove si alterneranno una molteplicità di ospiti e dj di fama nazionale coordinati dal direttore artistico Nicola Pigini: 120 i volontari all’opera, 11 gli artisti che faranno ballare e divertire, 13 itruck e 24 i punti di erogazione bevande, 12 le casse posizionate all’ingresso e all’interno del villaggio che resteranno aperte durante tutta la manifestazione per una gestione degli incassi con i token.