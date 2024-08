Bufera sul pranzo servito a chi è in difficoltà Avventore denuncia | sono stato maltrattato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) È una querela “l’ammazzacaffè“ di uno dei pranzi serviti nel weekend al “Social bistro“ della Fondazione Costantino, che domani offrirà l’ultimo pasto alle persone in. A presentarla èuno degli avventori che sostiene di essereaggredito dal presidente Francesco Costantino. "Si è messo a 20 centimetri da me, gridando che quella era casa sua e poteva fare quello che voleva – si legge nella querela –. Mi ha preso per una spalla nel tentativo di farmi alzare dalla sedia. Non riuscendoci, mi ha messo l’altra mano al collo stringendomelo. A questo punto, mentre mangiavo, mialzato e delle persone hanno allontanato Costantino". Differente il racconto del presidente della cooperativa che sostiene di essere intervenuto in difesa del lavoro dei volontari accusati dall’uomo di offrire cibo scadente e di pessima qualità (nella foto).