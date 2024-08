Babygirl recensione Venezia 81 | la carica erotica di Nicole Kidman colpisce il film un po’ meno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Da81, in concorso, la nostradi, dramma erotico opera terza della regista Halina Reijn con protagonista una bollente: un’opera sensuale e inaspettatamente divertente, che però avrebbe potuto osare di più In Bodies Bodies Bodies la carne veniva straziata, inci si accontenta di solleticarla, di stuzzicarla. L’olandese Halina Reijn arriva in concorso a81 con tante ambizioni e un’idea di cinema sempre più precisa, con un’opera terza che fa del desiderio proibito la chiave di lettura e di accesso ad una storia passionale e torbida.non ha quindi avuto paura di mostrarsi nuda, non solo fisicamente, per questo dramma erotico inaspettatamente divertente e più acuto di quanto sembri la cui pecca è quella di non scavare fino in fondo nella propria perversione morale.