Al Ahli e Brentford sono già allo scambio di documenti per Toney Galetti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Aldiper il trasferimento di. Tutte le parti hanno firmato l’accordo. Adesso per Osimhen in Arabia si fa davvero dura.all’Al, tra poche ore l’ufficialità “In corso loditra Alper il trasferimento di Ivan. Siglato l’accordo: nelle prossime ore è atteso l’annuncio ufficiale”. Documents exchange in progress between #Aland #for the transfer of Ivan #. The agreement is sealed: the official announcement is expected in the next few hours. #DeadlineDay https://t.co/30Pjl8wv5I — Rudy(@Rudy) August 30, 2024 Anche a Sky, Di Marzio e Marchettipessimisti sul trasferimento di Osimhen: “Mancano tre ore a mezza alla fine del mercato e i trasferimenti internazionali si fanno più difficili”. Osimhen, gli arabi si ritirano.