US Open 2024 Matteo Arnaldi show | travolto Safiullin terzo turno conquistato in carrozza!

(Di giovedì 29 agosto 2024) Meraviglioso! Prestazione impeccabile al secondodello US: il sanremese supera la minaccia Romancon un secco 6-4 6-2 6-4 in poco più di due ore per prendersi un posto alladdove affronterà uno tra Jordan Thompson e Hubert Hurkacz (il polacco è sotto di due set).approccia alla grande la partita con il break che arriva immediatamente: un passante e una risposta aggressiva danno subito il vantaggio al sanremese. L’azzurro serve in maniera perfetta e non ha esitazioni nei suoi turni e i break velocemente diventano due: il ligure scappa così sul 4-1 con un passante stretto eccezionale con il russo sempre in difficoltà nei pressi della rete. Il primo set si conclude quindi con il netto punteggio di 6-2.