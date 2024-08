Uomini e Donne flirt in corso tra Raul Dumitras e una famosa tronista? Spiazza il gesto di lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 agosto 2024)dopo Temptation Island 12 ha ottenuto molti consensi e un numero elevatissimo di seguaci sui social, soprattutto Instagram e Tik Tok. Il ragazzo romano inoltre ha ricevuto molti apprezzamenti sia per il modo in cui si è comportato con la sua ormai ex Martina De Ioannon, sia per il suo aspetto estetico. Non è passato inosservato infatti il commento di Giulia Cavaglia,ex corteggiatrice edi, sotto le ultime foto postate dasu Instagram. Si vede infatti una emoticon che esprime due occhi che guardano verso l’alto e si nota anche la risposta dell’ex fidanzato di Temptation Island: “che ne pensi?”.e Lino Giuliano: dura lite dopo Temptation Island? Un utente ha fatto notare a Deianira Marzano che Lino Giuliano ehanno smesso di seguirsi su Instagram.