Un tavolo in Prefettura | Stop alle aggressioni Servono interventi a tutela degli operatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una richiesta che è arrivata nelle ultime ore sui tavoli delladi Pistoia. Oggetto, la messa in campo distrutturali per ladei professionisti sanitari (e non è affatto escluso che tale richiesta possa riguardare anche chi attorno al sanitario fornisce prestazioni a titolo volontario), troppo spesso destinatari diverbali o fisiche da parteutenti ospedalieri. A sollevare la questione alla luce dei dati oltre che delle pressioni troppo spesso subito dal personale che anche sulle nostre pagine abbiamo raccontato è David Nucci, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia (Opi), che già sul versante fiorentino ha avviato una discussione col vice capo gabinetto dellacon l’impegno a giorni di uncongiunto con tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie.