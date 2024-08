Trump contro Zuckerberg | Se complotterà ancora contro di me passerà la vita in prigione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Donaldaccusa Markdi aver complottatodi lui durante le elezioni del 2020 e afferma che il patron di Meta "il resto della suain" se lo farà di nuovo per le prossime elezioni. Accuse e minacce sono contenute in "Save America", il libro fotografico che ha in L'articolo: “Sedi melain” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.