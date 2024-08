The Fantastic Four | First Steps ecco La Cosa di Ebon Moss-Bachrach per la prima volta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una nuova foto dal set di Theè stata diffusa online e mostra un primo sguardo a Ladi. Indel 2005 e nel suo sequel,del 2007: Rise of the Silver Surfer del 2007, l'attore Michael Chiklis ha indossato un costume per dare vita a Lasullo schermo. All'epoca funzionava, ma nel reboot del 2015 di Josh Trank, il personaggio interpretato da Jamie Bell è stato realizzato con degli effetti visivi (a parte il design scadente, l'aspetto erao). Ora abbiamo un primo sguardo a Ladagli occhi blu di The. The, il trailer mostrato al D23 è trapelato online Il costume vecchio stile