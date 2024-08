Terremoto scossa fortissima Zona sismica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unadidi magnitudo 6.1 è stata registrata alle ore 16:10 (ora locale, le 00:10 in Italia) nei pressi di La Libertad, in El Salvador. L’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di circa 33.9 chilometri, secondo le prime stime delle autorità sismologiche locali. Dettagli dell’evento sismico Ilha colpito unagià nota per la sua attività, provocando preoccupazione tra la popolazione locale. Al momento, non sono stati riportati danni significativi o vittime, ma le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e valutando possibili danni a edifici e infrastrutture. Le squadre di emergenza sono state mobilitate per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire assistenza ove necessario.