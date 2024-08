Studio attraverso i pulsanti di una soundboard i cani capiscono e parlano davvero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sui social come TikTok e Instagram sono virali:che sembrano “parlare” usando idi una, una sorta di tavola sonora. I video sono così eccezionali da sembrare fake. Ma ora un nuovocondotto da ricercatori dell’Università della California di San Diego e di altre istituzioni, rivela che iaddestrati a usare idi unapossono effettivamente comprendere parole specifiche, producendo anche risposte contestualmente appropriate. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Plos One, è stato guidato da Federico Rossano, professore associato presso il Dipartimento di Scienze cognitive dell’Università della California di San Diego e responsabile del Comparative Cognition Lab. Si tratta del primoempirico che emerge dal più grande progetto longitudinale al mondo sugli animali domestici addestrati a usare i