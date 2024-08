Quei talenti pronti a esplodere Il podio di Cherici i nuovi mattatori E tra le giovani promesse loda Bruni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ex giostratore plurivittorioso del quartiere di Porta Sant’Andrea, Stefanoil popolare "Bricceca", ha deciso anni fa di appendere la lancia al chiodo quando ancora era in grado di dar battaglia sulla lizza e di vincere. Uno stacco netto che però non lo ha allontanato dal mondo del Saracino, ma ancora la passione per la Giostra non lo ha abbandonato e segue tutte le prove dei giostratori. Dando anche qualche spunto tecnico sulle loro prestazioni. Doppio cambio di cavalli nel quartiere di Porta Sant’ Andrea, è una mossa vincente? "È una mossa che io non avrei fatto. Conte Darko e Toro Seduto sono due ottimi cavalli, ma un cambio completo di binomi sulla carta non porta sicuramente vantaggi. Ho però una grande fiducia in Tommaso Marmorini e Saverio Montini e spero che riescano a smentirmi. Con la loro bravura possono sopperire anche a questa difficoltà".