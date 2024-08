Osimhen il calcio che conta non fa follie per lui Il Chelsea gli offre 6 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024), illo vuole alle sue condizioni: tetto stipendio 6più(Gazzetta) Ilnon è disposto aper. È interessato al centravanti ma non gli cambia la vita. E a questo punto al nigeriano non resta che la pista saudita. Ilchenon si è strappato i capelli per lui. Il Psg è scomparso. Ilha paletti ben precisi. Scrive la Gazzetta: La grande freddezza. Potrebbe essere il titolo della giornata vissuta ieri da Victor. Quello che sembra l’incontro della svolta, si è rivelato invece un mezzo bluff. Non che ilnon sia interessato al suo acquisto, anzi. Ma da Londra hanno provato a sfruttare la situazione d’emergenza a loro favore, fin troppo forse. Così, il primo appuntamento si è chiuso con una fumata che più grigia non poteva essere: altro che cielo di Londra, insomma.