Occhiali Core Mio | l' accessorio che riscrive le regole dello stile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nel vasto e dinamico mondo della moda, non tutti gli accessori riescono a farsi notare. Eppure,Mio, una nuova linea dida sole, emerge con una forza che va oltre la semplice estetica. Non si tratta solo di, ma di un'esperienza, un'affermazione die identità . Creati da Laura Gobbi, esperta di marketing territoriale e consulente di comunicazione nel settore food&wine, questirappresentano molto più di un semplice complemento d'abbigliamento.Mio è un simbolo di libertà conquistata, di autenticità ritrovata, un invito a riscoprire la propria unicità in un mondo che spesso cerca di omologarci. Ogni dettaglio degliMio è pensato per esprimere la personalità di chi li indossa. Le lenti a forma di cuore non solo conferiscono dolcezza ed eleganza, ma rappresentano anche un approccio nuovo alla vita.