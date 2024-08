Nuoto pioggia di medaglie per l’Italia nella prima giornata delle Paralimpiadi Gilli e Bocciardo capolavori d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)di finali alla Paris La Defense Arena, la casa dela queste2024.si è confermata regina di questa disciplina, avendo ottenuto in questo esordiocittà degli Innamorati ben otto, con la seguente distribuzione: 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi.Finale del day-1 Simone Barlaam ha portato a cinque il computoai Giochisua carriera, conquistando un argento dal peso specifico enorme nei 400 stile libero uomini (categoria S9), dal momento che la distanzeotto vasche non è la sua preferita. Gara d’attacco per lui, a guidare le fila fino ai 350 metri, poi il ritorno furioso del francese Ugo Didier che ha chiuso in 4:12.55, a precedere l’azzurro in 4:14.16 e iltista mondiale della distanza, Brenden Hall (4:15.61).