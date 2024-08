MotoGP GP Aragon 2024 Bagnaia | Buon potenziale sarebbe bello battagliare con Bastianini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Sono felice di essere qui, perché il layout del circuito mi piace molto e ci sono diverse curve veloci. Il nostroper il weekend èo, ma sono consapevole della forza di Marquez e Martin: anche io eabbiamo fatto ottimi risultati adtra di noi in gara. Su questa pista indubbiamente è difficile creare ampi distacchi durante la corsa. Possiamo goderci questo weekend in sella alla nostra moto”. Così Pecconel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio di. Un circuito sul qualeha vinto la sua prima gara intre anni fa: “Rispetto a quel successo ora so come si vincono le gare. In tre anni la mia carriera è cambiata molto, ma non la mia mentalità.