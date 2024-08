L’innovazione spinge le imprese con il digitale i costi si riducono del 20% Il 3 e 4 ottobre conferenza a Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Investire nelpaga. Le aziende che hanno seguito il flusso della transizionehanno imboccato la strada della crescita, aumentando la propria quota nel mercato di riferimento e ridotto ioperativi del 20%. Al contrario, arrancano leche non adottano tecnologie e prodotti digitali, con una perdita di quota di mercato pari al 40%. Di quanto valga la gestione edel prodottoper le aziende si parlerà alla “Product Heroes Conference”, il 3 e 4, al Superstudio Più di. È organizzata da Product Heroes, azienda punto di riferimento in Italia pere professionisti nell’ambito del product management. Un prodottoè un sito, un’app, una qualunque funzionalità di entrambi, come ad esempio un servizio online di assistenza clienti o una piattaforma e-commerce.