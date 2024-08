La carriera di Sigourney Weaver in 5 look da Leone d’Oro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da sempre sotto i riflettori e da sempre con grande eleganza e professionalità, ild’Oro alladialla Mostra del Cinema di Venezia 2024 è stato un momento emozionante, consacrato da unindimenticabile. L’attrice, visibilmente commossa, ha ricevuto il premio in una standing ovation generale indossando un completo nero Chanel composto da giacca con scollo a barchetta di paillettes e una gonna lunga in velluto. Confermando ancora una volta di saperci fare in fatto di stile, pur non essendo tra le dive di Hollywood più chiacchierate.