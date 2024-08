La battaglia di due genitori per fermare le lancette della malattia di Lafora | Andrea sta peggiorando subito una risposta su tentativo di terapia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi, patologia genetica rara, non si mette in stand by, continua la sua corsa. Inarrestabile. "E cosìpeggiora. Gli ultimi giorni sono stati un incubo: 11 crisi epilettiche in 12 ore. Dasiamo preoccupati, al limitesopportazione. Chiediamo unaal più presto, che la Regione Lombardia ci dica se è possibile accedere a queldiche sembra dare risultati in altri pazienti". Rinnovano la loro richiesta d'aiuto Stefano e Daniela,di, 20 anni. Per provare a frenare le, che crisi dopo crisi 'spegne' sempre di più il fisico e il cervello dei ragazzi colpiti, sperano di poter provare la via di un farmaco,enzimatica sostitutiva già in uso per un'altra patologia, ladi Pompe.