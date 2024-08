Israele estende ancora le maglie del conflitto in Medio Oriente | Cisgiordania nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago – Oraalzala posta e punta alla, ovvero la seconda regione abitata dai palestinesi dopo l’affollatissima Striscia di Gaza. Un’azione cominciata già mercoledì notte con il blitz avvenuto nel nord, a Jenin. Il tutto mentre Tel Aviv approva la proposta di tregue temporanee per consentire la distribuzione di vaccini antipolio. L’operazione diinTre le zone in cui l’esercito israeliano ha intenzione di colpire nei prossimi giorni. Una di queste è praticamente già sotto attacco, ovvero Jenin. Viicno a Tubas, nellaorientale, c’è il campo profughi di Al Farah, ovvero il secondo obiettivo. Il terzo è la città di Tulkarem. L’Idf punta, ufficialmente, a distruggere le “catene di montaggio” palestinesi per costruire bombe, individuate proprio nelle zone menzionate.