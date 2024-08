Graduatorie supplenze GPS | guida all’assegnazione delle cattedre 2024 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) LeProvinciali per le(GPS) rappresentano uno degli strumenti chiave utilizzati dal Ministero dell’Istruzione per assegnare incarichi di supplenza ai docenti nelle scuole italiane. Questesono cruciali per coprire i posti vacanti lasciati scoperti dai docenti titolari e per garantire la continuità didattica. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le procedure di convocazione per tutti coloro che sono apparsi nella Graduatoria Provinciale(GPS) sono già in atto, e le prime nomine sono previste a breve, nonostante alcune criticità emerse nelle diverse province italiane., foto Ansa – VelvetMagL’algoritmo utilizzato per l’assegnazioneattraverso le GPS ha un ruolo centrale nel processo di selezione dei candidati.