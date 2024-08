FELICITÀ! Sara Errani senza tempo | batte Dolehide e avanza al terzo turno degli US Open a 37 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il meraviglioso oro olimpico a Parigi 2024, continua il momento magico di, che novedopo ritorna aldello USndo in due set con un doppio 7-5 l’americana Carolinein un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Un’altra prestazione fantastica delle bolognese, che si toglie soddisfazioni anche in singolare e che ora vivrà una sfida che le porta dolcissimi ricordi olimpici. Infatti la prossima avversari disarà la russa Diana Shnaider, che Sarita in coppia con Jasmine Paolini ha battuto nella finale di Parigi. Rispetto al solitoha concesso pochissimo nei propri turni di servizio: appena una palla break e il 76% dei punti vinti con la prima ed il 69% con la seconda. L’azzurra ha chiuso il match con 22 vincenti a fronte di soli 15 errori non forzati.