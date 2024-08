Damiano e Victoria si staccano dai Maneskin | è già la fine di un’era? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 agosto 2024)lasciano i? Da qualche mese non si fa che vociferare delladel progetto musicale del gruppo romano, mac’è di vero? In Italia, al momento, inon stanno presenziando su nessun palco e il loro ultimo album risale al 2023. Di recente, però, è finito il loro tour mondiale che ha previsto diverse tappe oltreoceano, fra cui quella in Messico e in Giappone. La band è stata anche in Francia e in Spagna.De Angelis, bassista del gruppo, ha da poco dato vita a un progetto solista come Dj e anche, frontman dei, ha parlato della possibilità di aprirsi a una carriera in solitaria. Magari solamente per qualche tempo.